По словам лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко, в случае победы на президентских выборах в Украине в 2019 году она инициирует изменения в Конституцию. Тимошенко: Новые парламентские выборы нужно провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции Фото: ba.org.ua "Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост – это не Play Station, а это реальные изменения, которых ждет страна", – сказала Тимошенко.Она добавила, что в случае победы на выборах сразу инициирует референдум о новой Конституции Украины."Предложу принять новую Конституцию Украины как настоящий общественный договор, чтобы демонополизировать власть. С одной стороны – сделать ее сильнее в плане реализации стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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