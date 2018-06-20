По словам лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлии
Тимошенко, в случае победы на президентских выборах в Украине в
2019 году она инициирует изменения в Конституцию. Тимошенко: Новые
парламентские выборы нужно провести по новой, сильной, самой лучшей
в мире Конституции Фото: ba.org.ua "Я буду баллотироваться на пост
президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто
поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский
пост – это не Play Station, а это реальные изменения, которых
ждет страна", – сказала Тимошенко.Она добавила, что в
случае победы на выборах сразу инициирует референдум о новой
Конституции Украины."Предложу принять новую Конституцию Украины как
настоящий общественный договор, чтобы демонополизировать власть. С
одной стороны – сделать ее сильнее в плане реализации стра
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