|Правозащитники требуют освободить жену Турчинова
|20.06.2018 15:07
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Привод - ее заявления о ЛГБТПравозащитные организации требуют освободить Деканка Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова заведения и жену секретаря Совета национальной безопасности и обороны Анну Турчинову.
Photo: svitle.org
Правозащитники отмечают, что Турчинова прибегла к "антиконституционных, откровенно гомофобных, дискриминационных, ксенофобских и антинаучных утверждений", комментируя антидискриминационные поправки в школьных учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Украины, - сообщает "Центр информации о правах человека".
Также правозащитники сообщили, что "своими высказываниями Турчинова также нарушает принципы государственной политики в сфере образования и принципы образовательной деятельности (в соответствии со ст. 6 Закона Украины" Об образовании ")".
Информационным поводом стало интервью "Общественному", в котором Турчинова выразила утверждение о том, что ЛГБТ-люди "отклонением от нормы", гомосексуальность - болезнью, а дискриминации женщин в Украине не существует.