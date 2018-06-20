Правозащитники отмечают, что Турчинова прибегла к "антиконституционных, откровенно гомофобных, дискриминационных, ксенофобских и антинаучных утверждений", комментируя антидискриминационные поправки в школьных учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Украины, - сообщает "Центр информации о правах человека".

Также правозащитники сообщили, что "своими высказываниями Турчинова также нарушает принципы государственной политики в сфере образования и принципы образовательной деятельности (в соответствии со ст. 6 Закона Украины" Об образовании ")".