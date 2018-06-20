Росіяни переінакшують на свій лад історію України, бо збудували на ній власну ідентичність.

Таку думку в інтерв’ю журналу «Країна» висловив письменник Юрій Винничук.

«Не думаю, що це (посягання Москви на нашу історію.) колись припиниться. Вони нас тому й не відпускають, бо їхні корені, як вони вважають, тут. Якщо від цього відмовитись — уся їхня історія коту під хвіст. Далі як навчати наступні покоління? Тому й хапаються. Ми з цим нічого не зробимо. Покоління мусять пройти, поки вони витверезіють. Ця імперська манія перейде. У них же демографічна катастрофа — мінусовий приріст населення. Плюсовий — тільки народів Кавказу. Кількість росіян маліє, а кавказців росте. Вони самі себе погублять», — сказав він.

Наше власне уявлення про Київську Русь багато в чому нав’язане нам росіянами, додав Винничук:

«Вони багато нам у голови вбили такого, що досі є в наших підручниках. В історії за 7 клас пишуть про якихось «русичів». Це слово фігурує лише у «Слові о полку Ігоревім» (героїчна поема ХІІ ст., знайдена 1791 року. Оригінальний рукопис згорів у Москві 1812-го), більше ніде. Ми були русинами. Митрополит Іларіон у ХІ столітті підписувався: Іларіон русин. Але «па-рускі» це не звучить. А штучно вигадане «русич» навіть не має жіночої форми».

В Україні лишається багато проявів так званого «русского мира» на побутовому рівні, вважає письменник. Торгові бренди — на 80% російські.

«Тьома», «Антошка», «Простоквашино», горілки «Клинков», «Мягков». Або оце «лавка»: «книжная, мясная». У Львові є вже «Эко лавка». Має бути ятка або крамниця. В українській мові лавка — те, на чому сидиш. «Русский мир» лізе дрібницями, але на кожному кроці. Дивишся книжку — ніби автор англійський, а перекладено з російської мови. Причому часто — це книжки, які давно вже переклали на українську з оригіналу: казки Оскара Вайльда, «Робінзон Крузо» Дефо. І в український фільм «Сторожова застава» пробився «русский мир». Простолюдини вдягнені по-кацапськи, носять бороди, лапті й тесемки на голові. Фільм зроблений для росіян, конечно. А потім перекладений для нас», — говорить Винничук.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира