Комплексная поддержка украинского производителя является
приоритетом для Кабинета Министров, заявил министр экономического
развития и торговли Украины Степан Кубив. Кубив подчеркнул, что
Украина уже завершила переговоры о заключении соглашения о
свободной торговле с Израилем Фото: ЕРА "Прошел почти год с
момента вступления в силу в 2017 году соглашения о свободной
торговле с Канадой, которая открыла беспошлинный доступ для
украинских экспортеров к 98% рынков товаров Канады. В этом году мы
уже завершили переговоры о соглашении о свободной торговле с
Израилем и интенсифицировали переговоры с Турцией. Всего сегодня
украинские товары могут поставляться без ввозных пошлин на рынки,
где проживает более 850 млн человек", – отметил он.Кубив добавил,
что комплексная поддержка украинского производителя является
приоритетом для Кабинета Министров.Заместитель министра
экономического развития и торговли – торговый представитель
Украины Наталья Микольская сообщала в августе 2017 года,
что Украина имеет зону свободной торговли с 45 странами.
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