Комплексная поддержка украинского производителя является приоритетом для Кабинета Министров, заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. Кубив подчеркнул, что Украина уже завершила переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Израилем Фото: ЕРА "Прошел почти год с момента вступления в силу в 2017 году соглашения о свободной торговле с Канадой, которая открыла беспошлинный доступ для украинских экспортеров к 98% рынков товаров Канады. В этом году мы уже завершили переговоры о соглашении о свободной торговле с Израилем и интенсифицировали переговоры с Турцией. Всего сегодня украинские товары могут поставляться без ввозных пошлин на рынки, где проживает более 850 млн человек", – отметил он.Кубив добавил, что комплексная поддержка украинского производителя является приоритетом для Кабинета Министров.Заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская сообщала в августе 2017 года, что Украина имеет зону свободной торговли с 45 странами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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