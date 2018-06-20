|ЕС вводит новые пошлины на товары из США
|20.06.2018 15:15
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между товаров, которые будут облагаться новыми пошлинами, - джинсы, арахисовое масло, мотоциклы и вискиВ ответ на таможенную политику США Европейский Союз с 22 июня введет новые тарифы на группу американских товаров общей стоимостью 2,8 миллиарда евро.
Фото: dpa-international.com
Об этом в среду, 20 июня, сообщили в Еврокомиссии.
Новые тарифы вводятся ЕС в ответ на американское 25% пошлины на сталь и 10% на алюминий с ЕС, начали действовать с 1 июня.
"Мы не хотели оказаться в таком положении, однако одностороннее и неоправданное решение Соединенных Штатов наложить тарифы на сталь и алюминий с ЕС означает, что у нас не остается другого выбора" , - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.
Европейские пошлины будут действовать по нескольким групп американских товаров на общую сумму 2,8 миллиарда евро. Для большинства из них они составят 25%.
Среди товаров, которые будут облагаться новыми пошлинами, - джинсы, арахисовое масло, мотоциклы и виски.
Новые тарифы ЕС были согласованы со Всемирной торговой организацией (ВТО).
"Правила международной торговли, мы годами развивали вместе с нашими американскими партнерами, нельзя нарушать без реакции с нашей стороны" , - добавила Мальмстрем.
Напомним, президент США Дональд Трамп 8 марта официально объявил о введении 25% пошлины на импорт стали и 10% ввозной пошлины на алюминий . Для ЕС сначала было сделано исключение, а впоследствии Трамп продлил особый режим для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня. Однако с 1 июня пошлины для ЕС все же были введены .
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что другого выбора, кроме как начать спор с США в рамках ВТО, у Евросоюза не осталось.