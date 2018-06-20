между товаров, которые будут облагаться новыми пошлинами, - джинсы, арахисовое масло, мотоциклы и виски

Об этом в среду, 20 июня, сообщили в Еврокомиссии.

Новые тарифы вводятся ЕС в ответ на американское 25% пошлины на сталь и 10% на алюминий с ЕС, начали действовать с 1 июня.

"Мы не хотели оказаться в таком положении, однако одностороннее и неоправданное решение Соединенных Штатов наложить тарифы на сталь и алюминий с ЕС означает, что у нас не остается другого выбора" , - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Европейские пошлины будут действовать по нескольким групп американских товаров на общую сумму 2,8 миллиарда евро. Для большинства из них они составят 25%.

Среди товаров, которые будут облагаться новыми пошлинами, - джинсы, арахисовое масло, мотоциклы и виски.

Новые тарифы ЕС были согласованы со Всемирной торговой организацией (ВТО).

"Правила международной торговли, мы годами развивали вместе с нашими американскими партнерами, нельзя нарушать без реакции с нашей стороны" , - добавила Мальмстрем.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 марта официально объявил о введении 25% пошлины на импорт стали и 10% ввозной пошлины на алюминий . Для ЕС сначала было сделано исключение, а впоследствии Трамп продлил особый режим для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня. Однако с 1 июня пошлины для ЕС все же были введены .