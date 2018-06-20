Вчера был Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликтов.

Во время всех без исключения вооруженных конфликтов, происходит множество случаев сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, принудительной проституции и изнасилования.

О Второй мировой просто не будем в очередной раз. В 1975-79 годах в Камбодже, когда красные кхмеры практически уничтожили 2 млн собственного населения, зверства, совершенные в отношении женщин и детей, на сексуальной почве, не укладываются в голове. В 1994 году, в Руанде, во время геноцида тутси, было уничтожено около миллиона людей: при этом искалеченных и изнасилованных женщин – десятки тысяч. В 1991-2001 годах, во время югославских войн, где погибло около 100 тысяч человек, было зафиксировано сотни случаев сексуальных преступлений.

Благодаря тому, что после войны в Боснии, именно боснийские женщины начали говорить о сексуальном насилии, у нас сейчас есть международное законодательство, которое определяет, чем на самом деле является изнасилование во время вооруженных конфликтов. Оно признано преступлением против человечности и рассматривается как способ пыток.

В зоне конфликта на Донбассе также известно о случаях сексуального насилия в отношении местных жителей как со стороны сепаратистов, так и со стороны украинских военных. Источники в UNICEF и миссии ООН по правам человека рассказывают о том, что часть женщин оказывает сексуальные услуги военным за еду, например, или за пересечение блок-постов.

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Применение сексуального насилия является обычной практикой в ​​«местах несвободы», а проще говоря – «на подвалах».

Анна Янова, представитель Восточноукраинского центра общественных инициатив, рассказывает, что из 276 опрошенных людей, которые в начале войны находились в плену у представителей незаконных вооруженных формирований, 200 подвергались сексуальному насилию. Это – страшные цифры. Жертвами насилия становились как мужчины, так и женщины; как девушки, так и юноши. Женщины чаще только становились жертвами изнасилований и запугивания сексуального характера, мужчины – чаще становились жертвами пыток с элементами сексуального насилия.

Понятно, что часть женщин боится говорить. Тем более, пережив насилие. Государство, к сожалению, умалчивает эту проблему.

У общественности не так много возможностей, но именно общественные организации помогают с реабилитацией, доступом к юридическим и медицинских услугам и так далее.

У нас нет комплексного подхода к решению этой проблемы. Я не знаю, обучают ли полицейских по этому поводу – как реагировать, помогать в случае обращения? Особенно на территориях, близких к военному конфликту. Серьезно ли относятся командиры к такой проблеме между военных?

Хорошо, если это слово уместно в таком контексте, что меняются подходы к изнасилованию. Раньше, как правило, во всем обвиняли женщин – «не так» себя вела, «не так» была одета, «не то» пила и так далее.

Общественная организация, которая этим тоже занимается, Ла Страда Украина сообщает, что количество звонков на горячую линию Ла Страда, которые непосредственно касаются насилия, увеличилось в 14 раз за последние годы. Среди основных видов насилия, связанного с военным конфликтом, называют применение сексуального насилия: изнасилование, насилие на блок-постах и ​​насилие в семье или вне семьи, совершенное демобилизованными участниками боевых действий.

Но полноценной статистики преступлений, связанных с боевыми действиями, – нет. Причины понятны: женщины боятся об этом говорить вслух; не идут в полицию, особенно, если преступление произошло на неподконтрольной территории; боятся быть осмеянными и осужденными; часть не считает себя жертвами сексуального насилия, особенно, если речь идет о «согласии» под давлением.

Кстати, в Едином реестре досудебных расследований нет какой-либо отметки о насилии, связанным именно с военным конфликтом. Такие преступления теряются в общей статистике Донецкой и Луганской областей.

И еще то, о чем мы только-только что начинаем говорить. Это домашнее семейное насилие. В семьях, куда вернулись участники АТО. Общественные организации все чаще регистрируют случаи насилия со стороны участников боевых действий. В то же время, даже если жертва и обращается в полицию, а дело вдруг чудом доходит до суда, то факт участия в АТО используется как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора.

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