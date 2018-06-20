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В меде и даже в воде: в популярных продуктах обнаружен опасный элемент
20.06.2018 15:18
В меде и даже в воде: в популярных продуктах обнаружен опасный элемент По теме:

Микрочастицы пластика все чаще обнаруживают в популярных продуктах питания и напитках. Недавно элемент был найден в бутилированной воде, в рыбных консервах, в устрицах, в меде и пиве.

Об этом сообщается на официальной странице в Twitter со ссылкой на данные Международного экономического форума, передает  со ссылкой на .

 

"На сегодняшний день объем пластика, произведенного человеком, равен 8,3 миллиарда метрических тонн, это больше чем объем любого другого материала, кроме стали и цемента", - уточнили авторы поста.

Пост собрал несколько десятков репостов, пользователи сети в очередной раз подняли тему важности утилизации пластика.







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