|В меде и даже в воде: в популярных продуктах обнаружен опасный элемент
|20.06.2018 15:18
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Микрочастицы пластика все чаще обнаруживают в популярных продуктах питания и напитках. Недавно элемент был найден в бутилированной воде, в рыбных консервах, в устрицах, в меде и пиве.
Об этом сообщается на официальной странице в Twitter со ссылкой на данные Международного экономического форума, передает со ссылкой на .
"На сегодняшний день объем пластика, произведенного человеком, равен 8,3 миллиарда метрических тонн, это больше чем объем любого другого материала, кроме стали и цемента", - уточнили авторы поста.
Пост собрал несколько десятков репостов, пользователи сети в очередной раз подняли тему важности утилизации пластика.