В Украине с 1 января 2018 года повышается как минимум в три раза минимальная зарплата учителя.

Изменения вводятся в соответствии с нормами закона "Об образовании", которые отныне вступили в силу, передает со ссылкой на .

Так, минимальная зарплата педагога низкой квалификации равна трехкратному размеру минимальной зарплаты. А выплаты научно-педагогическому работнику - еще на четверть больше.

К тому же педагоги смогут повышать квалификацию не только в учебных заведениях с лицензией, но и "в других субъектах образовательной деятельности, физических и юридических лиц". В таком случае результаты признаются отдельным решением педагогического совета.

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