В пресс-службе прокуратуры Крыма заявили, что в настоящее время нет необходимости в проведении экспертизы и отборе биологических образцов у руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 17 мая суд арестовал Вышинского на два месяца Фото: Кирилл Вышинский / Facebook "Следственным судьей Гонтарь отказано в удовлетворении ходатайства стороны защиты об отводе следственного судьи Радченко, которая осуществляет рассмотрение ходатайства следователя об отборе биологических образцов подозреваемого в совершении государственной измены руководителя "РИА Новости-Украина", - сообщила Тихончик агентству.По словам пресс-секретаря прокуратуры, следствие отозвало ходатайство от отборе биологических образцов у Вышинского, так как "в проведении экспертизы отпала необходимость"."Следователем подано указанное ходатайство с целью отбора образцов для проведения экспертизы, но в настоящее время отпала необходимость в проведении экспертизы и отобрании образцов, в связи с чем вчера следователем подано заявление о возвращении ходатайства", – сообщила она.15 мая в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома у Вышинского. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных РФ. В этот же день Вышинского задержали по подозрению в госизмене.17 мая суд арестовал его на два месяца. Статья 111 Уголовного кодекса Украины "госизмена", которая ему вменяется, не предусматривает альтернативы содержанию под стражей. 21 мая защита Вышинского подала апелляцию на его арест. Суд ее отклонил.Вышинский рассказал, что у него есть два паспорта – украинский и российский. 1 июня на заседании суда в Херсоне, который рассматривал апелляцию на меру пресечения, руководитель "РИА Новости Украина" заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению".В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что пребывает в статусе подозреваемого.7 июня Служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители провели санкционированный обыск в банковской ячейке Вышинского, там обнаружили документы, более $200 тыс. и предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906".9 июня Путин обсуждал ситуацию с Вышинским с президентом Украины Петром Порошенко.15 июня в прокуратуре заявили, что хотят взять у Вышинского биологические образцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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