В государственном бюджете на 2018 год предусмотрено сразу два постепенных повышение минимальной пенсии, первое из которых состоится 1 июля

С 1 июля вырастут пенсии для людей, размер выплат для которых зависит от прожиточного минимума. В частности речь идет об около 1000000 пенсионеров, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба правительства.

"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года" , - отметил Павел Розенко.

Напомним, в Украине вступил в силу пенсионная реформа , которая предусматривает повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году.

Документ, в частности, предусматривает проведение осовременивание пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.