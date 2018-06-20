|Розенко: С начала июля возрастет размер минимальной пенсии
|20.06.2018 15:23
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В государственном бюджете на 2018 год предусмотрено сразу два постепенных повышение минимальной пенсии, первое из которых состоится 1 июляПо словам Розенко, до конца года минимальная пенсия вырастет до почти 1500 гривен.
Павел Розенко. Фото: Зеркало недели..
С 1 июля вырастут пенсии для людей, размер выплат для которых зависит от прожиточного минимума. В частности речь идет об около 1000000 пенсионеров, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба правительства.
"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года" , - отметил Павел Розенко.
Напомним, в Украине вступил в силу пенсионная реформа , которая предусматривает повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году.
Документ, в частности, предусматривает проведение осовременивание пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.
Также, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко убежден, что до конца года правительству удастся реализовать инициативу по повышению минимальной заработной платы до 4,2 тыс. Грн.