Ногам по-крупному достается из-за темпа современной жизни! Еще они минимум 10 часов в сутки проводят в не самой удобной обуви.

Что хуже, в той, которая не “просто тесновата”, а может вызвать настоящие проблемы со здоровьем, пишет со ссылкой на .

Стоит позаботиться о своих ножках! Но не спешите записываться на педикюр и профессиональные процедуры. Вы можете легко справиться самостоятельно!

Мы собрали самые полезные советы, которые вам точно пригодятся в домашнем уходе за стопами и ногтями.

1. Держим курс на сухость!

Самое важное, что вы должны знать: стопы всегда должны быть сухими. Ведь влага привлекает грибок!

Вот золотые правила:

выбирайте обувь из натурального материала, она позволяет коже дышать;

не носите те же туфли или ботики несколько дней подряд;

тщательно убирайте влагу после душа.

2. Не ленитесь ухаживать за кожей

Наносите крем на всю стопу, но избегайте области между пальцами. Иначе рискуете получить грибок.

Для лучшего эффекта запаситесь носочками для педикюра. В них приятно спать, а наутро – пяточки как у младенца!

3. Будьте осторожны с ножницами!

Не делайте углы ногтей круглыми.

Не обрезайте слишком коротко – рискуете занести инфекцию или получить вросший ноготь.

Не обрезайте кутикулу. Лучше отодвигайте ее апельсиновой палочкой. Кутикула, которую обрежете, отрастет быстрее, чем вернется на место та, которую вы отодвинули.

4. Балуйте себя массажем

Это лучшее средство от старости! Массаж стоп улучшает кровообращение и оказывает положительное действие на весь организм.

Вы можете потратиться на специальный массажер. А можете купить теннисный мяч: катайте его взад и вперед, от пятки до кончиков пальцев.

5. Не запускайте вросшие ногти

Окуните ноги в теплую воду на 15–20 минут. Рассчитайте на один литр воды одну столовую ложку соды.

Затем поместите зубную нить под край вросшего ногтя. Медленно продвигайте ее.

Пройдитесь антисептиком по болезненному участку. И защитите его пластырем.

Повторяйте этот нехитрый процесс каждый день.

Если процедура не помогает или заметили развитие инфекции, обязательно обратитесь в медучреждение!

6. Научитесь пользоваться пемзой

Даже не касайтесь пемзы, пока ваши ноги в воде! Это большая ошибка.

Когда стопы мокрые, сложнее обнаружить те области, которые нуждаются во внимании. Более того, в воде расширяются трещины, они подвергаются попаданию инфекций на наивысшем уровне!

Так что пемза и пилка – только на сухой коже!

7. Балуйте себя ванночками

Раз в неделю окунайте стопы в теплую воду на 15–20 минут. Это сделает их безупречными!

Добавьте перечисленные ингредиенты, чтобы улучшить результат. Еще можете заваривать травы, включать любимые масла или простую поваренную соль.

После ванночек протирайте ноги насухо и удаляйте омертвевшую и сухую кожу.

8. Очередь масел и лака

Не забывайте про масло – у него более глубокое проникновение, чем у бальзамов. Более того, оно не оставляет после себя липкости. Присмотритесь к маслу эму, которое имеет хорошие увлажняющие и противовоспалительные свойства.

А теперь наносите любимый лак для ногтей!

Бонус: как побороть неприятный запах

Лето способно превратить стопы в химоружие! А у некоторых потливость не исчезает даже зимой. Вот верные способы предотвратить запах.

1. Не покупайте дорогие спреи и порошки. Вместо них используйте кукурузный крахмал. Он хорошо впитывает влагу.

2. Делайте ванночки с теплой соленой водой. Повторяйте каждый день в течение двух недель.

3. Делайте ванночки с уксусной водой. Она подсушивает и “морит” бактерии, которые провоцируют неприятный запах.

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