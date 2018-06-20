Стрельба на Буковине: появилось видео стычки между пограничниками и селянами



Появилось видео стычки между предполагаемыми контрабандистами и пограничниками на Буковине. На нем зафиксирован спор между сторонами, один из местных жителей демонстрирует окровавленную ногу, передает ТСН. Селяне утверждают, что пограничники не имеют права находиться на территории села, однако представители ГПСУ отмечают, что на них было совершено набег во время несения службы. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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