Народный депутат и руководитель политической партии «За життя» Вадим Рабинович требует от правоохранителей возбудить уголовные дела по чиновникам Минздрава. Об этом политик заявил в авторской передаче «Кто кому Рабинович» на канале «112-Украина».

Народный депутат и руководитель политической партии «За життя» Вадим Рабинович требует от правоохранителей возбудить уголовные дела по чиновникам Минздрава. Об этом политик заявил в авторской передаче «Кто кому Рабинович» на канале «112-Украина».

«Вышел очередной рейтинг британского аналитического центра The Legatum Institute. Это крупнейший институт, который дает оценки ситуации в целом в мире и в конкретной стране. В мировом рейтинге уровня жизни мы занимаем 112 место. Сразу за Угандой и Эритреей. Причем, за последний год мы потеряли еще пять пунктов. Что же нам власть постоянно рассказывает, как мы хорошо живем? Почему люди этого не замечают?», – задается вопросом парламентарий.

По его словам, особенно критическая ситуация у нас в стране в сфере медицины, которой руководит ставленница Запада – Уляна Супрун.

«В этом рейтинге также оценивали ситуацию в самих странах. У нас самая низкая оценка – в сфере охраны здоровья. Чиновники нам все врут, воруют наши деньги, травят нас лекарствами. Вот есть выводы Счетной палаты Украины, сколько миллионов украли. Почему нет уголовных дел?» – возмущается народный депутат.

Политик требует остановить массовое истребление украинцев, а антикоррупционные и правоохранительные органы возбудить уголовные дела против исполняющей обязанности Министра здравоохранения Украины Уляны Супрун и ее замов.

«Читаем выводы Счетной палаты Украины. Из людей, которые были отправлены на лечение за государственные средства за границу, умерили 25%. А вы в отчетах написали, что у 98% этих людей улучшилось здоровье! Не может у людей, которые умерли, здоровье стать лучше. У страны нет средств, чтобы лечить украинцев, а они перечислили огромные деньги за границу! По выводам Счетной палаты $286 млн МОЗ использовал неэкономно. И это еще очень мягкая формулировка, чтобы прямо не сказать – украли», – резюмировал Вадим Рабинович.

Напомним, что по выводам Счетной палаты Минздрав неэффективно использовал $286 млн на лечение украинцев за границей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира