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Турчинов заявил, что без принятия закона о нацбезопасности продвижение Украины в НАТО будет "бутафорским"
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20.06.2018 15:30
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Международные партнеры Украины "не в большой радости" от количества
поправок к законопроекту о национальной безопасности, отметил
секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.
Турчинов: Почти каждый народный депутат считает себя большим
специалистом в вопросах безопасности Фото: hromadske.ua "В начале
года я провел переговоры с генсеком НАТО [Йенсом Столтенбергом], и
этот закон был между основных обсуждаемых тем. Наши партнеры очень
заинтересованы в принятии этого закона, потому что именно он задает
натовские, европейские параметры для нашего сектора безопасности и
обороны", – сказал он.По словам секретаря СНБО, в этом
контексте важна система многоуровневого гражданского контроля над
сектором безопасности и обороны."Сегодня, несмотря на военную
агрессию РФ, мы проводим реформирование армии, переводим весь
силовой блок на стандарты НАТО. Без принятия такого закона наше
продвижение в НАТО будет бутафорским", – заявил Турчинов.Он
отметил, что международные партнеры "не в большой радости" от
количества поправок к законопроекту."Почти каждый народный депутат
считает себя большим специалистом в вопросах безопасности, и
следовательно в парламенте было предложено огромное количество
поправок к этому закону. ...Идет дискуссия, чтобы все-таки
вернуться к первоначальному формату закона с теми правками, которые
я с голоса озвучил в парламенте, представляя закон", –
подчеркнул Турчинов.17 января члены СНБО поддержали проект
закона "О национальной безопасности Украины". Турчинов заявил,
что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже
проведенные и запланированные реформы сектора безопасности, "а
также объединить в себе не только базовые основы национальной
безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и
основы планирования в этих сферах".28 февраля президент Украины
Петр Порошенко внес в
парламент законопроект №8068 "О национальной
безопасности Украины". 5 апреля Рада одобрила инициативу
в первом чтении.19 июня документ поддержал парламентский
комитет по вопросам национальной безопасности и
обороны. Ко второму чтению было предложено внести 427
изменений.20 июня на сессии начали рассматривать поправки. Принять
законопроект во втором чтении и в целом планируют 21 июня.
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