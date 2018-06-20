Международные партнеры Украины "не в большой радости" от количества поправок к законопроекту о национальной безопасности, отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. Турчинов: Почти каждый народный депутат считает себя большим специалистом в вопросах безопасности Фото: hromadske.ua "В начале года я провел переговоры с генсеком НАТО [Йенсом Столтенбергом], и этот закон был между основных обсуждаемых тем. Наши партнеры очень заинтересованы в принятии этого закона, потому что именно он задает натовские, европейские параметры для нашего сектора безопасности и обороны", – сказал он.По словам секретаря СНБО, в этом контексте важна система многоуровневого гражданского контроля над сектором безопасности и обороны."Сегодня, несмотря на военную агрессию РФ, мы проводим реформирование армии, переводим весь силовой блок на стандарты НАТО. Без принятия такого закона наше продвижение в НАТО будет бутафорским", – заявил Турчинов.Он отметил, что международные партнеры "не в большой радости" от количества поправок к законопроекту."Почти каждый народный депутат считает себя большим специалистом в вопросах безопасности, и следовательно в парламенте было предложено огромное количество поправок к этому закону. ...Идет дискуссия, чтобы все-таки вернуться к первоначальному формату закона с теми правками, которые я с голоса озвучил в парламенте, представляя закон", – подчеркнул Турчинов.17 января члены СНБО поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". Турчинов заявил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже проведенные и запланированные реформы сектора безопасности, "а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".28 февраля президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины". 5 апреля Рада одобрила инициативу в первом чтении.19 июня документ поддержал парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Ко второму чтению было предложено внести 427 изменений.20 июня на сессии начали рассматривать поправки. Принять законопроект во втором чтении и в целом планируют 21 июня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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