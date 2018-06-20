Законопроект, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, предусматривает, что каждый совершеннолетний дееспособный гражданин может дать письменное согласие стать донором органов после своей смерти. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Президент подписал документ, который разрешает донорство органов Фото: president.gov.ua Документ с подписью президента вернули в парламент 19 июня.Рада приняла законопроект 17 мая."Проектом закона предусматривается, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо может дать письменное согласие стать донором органов и/или анатомических материалов после своей смерти", – говорится в пояснительной записке.После этого человек получит карту потенциального донора.Любой, кто согласился стать донором, сможет изменить свое решение при желании.Законопроект запрещает изымать органы у умерших детей-сирот или лишенных родительской опеки, людей, признанных недееспособными, лиц, чья личность не установлена, а также погибших в результате боевых действий.При жизни донорами не смогут быть лица, отбывающие наказание, иностранцы и лица без гражданства, незаконно пребывающие в Украине, лица с тяжелыми психическими расстройствами, пациенты, имеющие тяжелые заболевания, беременные и те, кто уже предоставил орган или его часть для трансплантации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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