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Порошенко подписал законопроект, разрешающий трансплантацию органов по согласию
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20.06.2018 15:38
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Законопроект, подписанный президентом Украины Петром Порошенко,
предусматривает, что каждый совершеннолетний дееспособный гражданин
может дать письменное согласие стать донором органов после своей
смерти. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Президент подписал документ, который разрешает донорство органов
Фото: president.gov.ua Документ с подписью президента вернули в
парламент 19 июня.Рада приняла законопроект 17 мая."Проектом закона
предусматривается, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо
может дать письменное согласие стать донором органов и/или
анатомических материалов после своей смерти", – говорится в
пояснительной записке.После этого человек получит карту
потенциального донора.Любой, кто согласился стать донором, сможет
изменить свое решение при желании.Законопроект запрещает изымать
органы у умерших детей-сирот или лишенных родительской опеки,
людей, признанных недееспособными, лиц, чья личность не
установлена, а также погибших в результате боевых действий.При
жизни донорами не смогут быть лица, отбывающие наказание,
иностранцы и лица без гражданства, незаконно пребывающие в Украине,
лица с тяжелыми психическими расстройствами, пациенты, имеющие
тяжелые заболевания, беременные и те, кто уже предоставил орган или
его часть для трансплантации.
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