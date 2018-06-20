В ветеринарной клинике Киева мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил резню. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Правонарушитель ранил женщину-ветеринара, после этого ей оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу. Отмечается, что мужчина забежал в ветеринарную клинику и избил женщину. Она пыталась убежать, однако преступник догнал ее и несколько раз ударил ножом и огнетушителем.

"Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в отделение полиции. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, во французском Тулоне женщина с ножом с криками "Аллах акбар!" ("Аллах велик") напала на посетителей супермаркета . В результате двое людей были ранены.

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