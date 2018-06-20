С началом лета украинцы начинают планировать свой отдых. Одни выбирают отечественные курорты, другие – предпочитают проводить отпуск за границей. Но иногда стоимость отдыха на родине почти не отличается от стоимости иностранных курортов, а иногда – оказывается дороже, пишет со ссылкой на .

Самыми популярными для отдыха в Украине остаются черноморские курорты. Отдыхающие чаще только едут загорать в Одессу, Херсон, Николаев, Бердянск и на курорты, расположенные в райцентрах этих областей, где туристов ждут многочисленные базы отдыха и санатории. Отдых в больших городах обычно обходится гораздо дороже.

Сколько будет стоить отдых в Одессе на 7 дней для семьи из 3 человек.

Аренда жилья. Средняя стоимость аренды квартиры в летний сезон – 500-600 гривен в сутки. Стоимость жилья меняется в зависимости от близости к пляжу. Чем ближе к морю – тем дороже. Аренда гостиничного номера обойдется отдыхающим в 800-1000 гривен в сутки. Дополнительную плату могут взять за размещение кровати для ребенка. При этом в стоимость не включено питание.

Питание на отдыхе. Если отдыхающие решат питаться в общепитах и городских кафе, то дополнительно придется потратить около 8-10 тысяч гривен.

Дорога на курорт. В зависимости от точки отправления, на билеты необходимо выложить от 900 до 2 тысяч гривен за троих.

Что выходит в сумме? Отдых в Одессе нельзя назвать бюджетным. На семидневный отпуск семье из 3 человек необходимо потратить в среднем порядка 15 тысяч гривен. И это не считая трат на развлечения, сувениры и другие туристические забавы.

Сколько будет стоить отдых в Европе?

Несмотря на то что между украинцев самым популярным направлением для отдыха по-прежнему остается Турция, после отмены визового режима неуклонно растет и спрос на отдых в Европе. Наиболее популярными направлениями в 2017 году стали: Испания, Италия, Греция и Болгария. В 2018 году в качестве места для отдыха украинцы все чаще выбирают Черногорию, Хорватию и Грузию.

Чтобы сэкономить на перелете, украинские туристы отдают предпочтение автобусным турам и самостоятельным путешествиям на авто. Стоимость "неорганизованного" отдыха с проездом на собственном автомобиле, например, в Варну, может не превосходить 200 евро на человека, включая питание и переезд.

Стоимость шестидневного автобусного тура в Грецию у популярных туроператоров стартует от 160 евро (4 800 гривен) за человека и включает в себя переезд, проживание, сопровождение гида и экскурсии.

Цена на подобный 10-дневный автобусный тур в Черногорию стартует от 230 евро с человека (6 900 гривен).

При этом, будем откровенны, европейский сервис существенно отличается по качеству от обслуживания, которое предоставляют в Украине. Вместе с возможностью побывать в новой стране, это делает европейские курорты более привлекательными для украинских туристов.

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