Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на Донбассе отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины в районе АТО непременно придерживаются Минских договоренностей, несмотря на провокации боевиков "ДНР" и "ЛНР". Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото: EPA "Украинская сторона СЦКК связывает продолжение обстрелов позиций подразделений Вооруженных сил Украины во время установленного новогодне-рождественского режима прекращения огня, в том числе из оружия, запрещенного Минскими договоренностям, с неспособностью руководителей незаконных вооруженных формирований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей придерживаться взятых на себя обязательств и их заинтересованностью в дальнейшем обострении вооруженного противостояния", – сказано в сообщении.Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения ВСУ в районе проведения АТО "безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима тишины по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, несмотря на грязные провокации пророссийских террористических войск".В СЦКК напоминают, что 1 января боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Павлополя Донецкой области из гранатометов и стрелкового оружия, а также из минометов калибра 82 мм. Кроме того, в районе Водяного боевики вели обстрел позиций украинских военных из стрелкового оружия и гранатометов. В Луганской области в районе Луганского боевики применяли минометы калибра 82 мм.1 января боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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