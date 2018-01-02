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Боевики нарушают перемирие на Донбассе из-за заинтересованности главарей "ДНР" и "ЛНР" в обострении противостояния – СЦКК
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02.01.2018 10:47
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Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на
Донбассе отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины в
районе АТО непременно придерживаются Минских договоренностей,
несмотря на провокации боевиков "ДНР" и "ЛНР". Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото: EPA
"Украинская сторона СЦКК связывает продолжение обстрелов позиций
подразделений Вооруженных сил Украины во время установленного
новогодне-рождественского режима прекращения огня, в том числе из
оружия, запрещенного Минскими договоренностям, с неспособностью
руководителей незаконных вооруженных формирований в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей придерживаться взятых на себя
обязательств и их заинтересованностью в дальнейшем обострении
вооруженного противостояния", – сказано в сообщении.Украинская
сторона СЦКК отмечает, что подразделения ВСУ в районе проведения
АТО "безусловно придерживаются Минских договоренностей и
обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима
тишины по всей линии разграничения сторон на востоке Украины,
несмотря на грязные провокации пророссийских террористических
войск".В СЦКК напоминают, что 1 января боевики обстреляли позиции
ВСУ в районе Павлополя Донецкой области из гранатометов и
стрелкового оружия, а также из минометов калибра 82 мм. Кроме того,
в районе Водяного боевики вели обстрел позиций украинских военных
из стрелкового оружия и гранатометов. В Луганской области в районе
Луганского боевики применяли минометы калибра 82 мм.1 января
боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе,
украинские военные не пострадали.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23
декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено
новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям
украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли
огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни
разу не удалось добиться его полного соблюдения.
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