Украинский волонтер Юрий Мысягин подвел итоги 5 месяцев «работы» на Светлодарской дуге группы К-2 из 54-й бригады.

На своей странице в Facebook он привел перечень уничтоженной и выведенной из строя техники террористов.

«БМП-2 — уничтожено; БМП-1 — 3 шт уничтожено; БМП-1 — повреждена и выведена из строя; УРАЛ — 3 шт повреждены, МТЛБ — серьезно повреждено и надолго выведено из строя; МТЛБ-ЗУ — уничтожена; миномет 120 — уничтожен», — говорится в его сообщении.

Кроме того, по словам волонтера, часто уничтожались передовые позиции боевиков, например, «Прыщ», «Слив».

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