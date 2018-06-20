Фан-зону, согласие на которую Международная федерация футбола не давала, обустроили в Артбухте. ФИФА не разрешала обустраивать фан-зону в Севастополе Фото: sevastopol.press Фан-зону обустроили в Артбухте."Теперь это огороженная площадка под открытым небом с кое-где для сидения, столами и огромным экраном, который без труда можно рассмотреть даже с набережной Корнилова. На экране новой фан-зоны в прямом эфире демонстрируются матчи сильнейших футбольных сборных мира. Площадка будет работать с 19 июня по 15 июля. Вход на нее свободный", – пишет издание.Площадка начала работать в день матча сборных России и Египта, в котором победили россияне.ЧМ по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В каждом из городов, в котором пройдут матчи первенства, установлены фан-зоны. 7 июня "министр курортов и туризма Крыма" Вадим Волченко сказал, что ФИФА не разрешила оккупационным властям Крыма открывать официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу 2018. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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