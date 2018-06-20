|Украина повторно обратилась к РФ с просьбой о встрече с Сущенко
|20.06.2018 15:49
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Посольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить согласие на встречу с Романом Сущенко. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова, передает
"Посольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский
городской суд с просьбой предоставить согласие на встречу с Романом
Сущенко. Ответ обещают завтра, 21 июня в 9.00", - говорится в
сообщении.