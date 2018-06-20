В Совете общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро заявили, что новоназначенный аудитор НАБУ Павел Жебривский не имеет необходимого опыта работы. Жебривского назначили аудитором НАБУ по квоте президента Фото: radiosvoboda.org В Совете отметили, что обеспокоены назначением Жибривского на этот пост, так как он не имеет необходимого опыта работы"Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" предусматривает, что аудитор должен иметь "значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях". Впрочем, биография Жебривского не содержит информации о подобном международном опыте. Кроме того, сомнения может вызвать беспристрастность Жебривского, ведь еще неделю назад он, работая в должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации, был лицом, подследственным НАБУ", – подчеркнули в Совете.11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что подал в отставку. 13 июня Кабмин одобрил решение Жебривского, а президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о его увольнении. Жебривский находился на этой должности с июня 2015 года. 19 июня Порошенко ввел его в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.В Центре противодействия коррупции заявили, что Жебривского назначили с нарушениями закона. Согласно ст. 26 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях. В ЦПК подчеркнули, что у Жебривского такого опыта нет.Сам Жебривский заявил, что опыт его работы соответствует должности аудитора НАБУ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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