Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении рецидивиста, который в ноябре 2017 года посреди улицы в г.Борисполь из хулиганских побуждений нанес смертельное ножевое ранение незнакомой женщине. Об этом сообщила прокуратура области, передает

“Отныне за совершенное обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы”, — говорится в сообщении.

Установлено, что 27-летний молодой человек, ранее приговоренный к 10 годам лишения свободы за совершение убийства с особой жестокостью и за жестокое обращение с животными, через полгода после окончания срока отбывания наказания, вновь совершил убийство.

Так, в ноябре 2017 года, находясь на одной из улиц г.Борисполя, мужчина заметил женщину, и из хулиганских побуждений, вытащил из кармана куртки нож и нанес 51-летней потерпевшей удар грудь, после чего скрылся с места преступления.

От полученного удара женщина потеряла сознание и через некоторое время скончалась.

В дальнейшем, в апреле этого года в ночное время преступник проник на территорию домовладения в г.Борисполь с целью совершения хулиганских действий, однако его заметил хозяин дома, которому преступник начал угрожать ножом, однако мужчине удалось поймать преступника.

По результатам проведения неотложных следственных действий установлено, что задержанный мужчина совершил убийство потерпевшей.

При процессуальном руководстве Бориспольской местной прокуратуры утвержден обвинительный акт в отношении рецидивиста по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 7, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч.2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

За совершенные преступления мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Как ранее сообщал в Киевской области убийца-рецидивист жестоко зарезал женщину.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира