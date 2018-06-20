Удаление нежелательных волос на теле – вовсе не веяние современной индустрии красоты. С лишней растительностью еще в древности боролись в Египте, Риме и Греции. Используемые тогда рецепты и приемы вошли в основу многих современных косметических средств для удаления волос, но и технический прогресс не обошел эту деликатную проблему. Сегодня, например, есть возможность избавиться от нежелательных волосков навсегда.

выяснял, какие способы удаления волос на теле используют косметологи и чем они отличаются, передает

«Эпиляция» и «депиляция» – близкие по значению слова. Оба они означают удаление нежелательных волос с тела. Но разница между ними есть.

ДЕПИЛЯЦИЯ – это удаление видимой части волоса без разрушения волосяного фолликула. Все способы депиляции дают временный эффект, и для поддержания гладкой кожи к этой процедуре необходимо прибегать регулярно.

К способам депиляции можно отнести: бритье, удаление волос с помощью специальных кремов или лосьонов, воска, смеси для шугаринга (метод, использующий сахар), а также электрического депилятора.

ЦЕНА. Как правило, в борьбе с нежелательной растительностью мастера в салонах прибегают к помощи воска и сахара. Стоимость удаления волос на ногах при помощи воска составляет от 200 до 300 гривен. За шугаринг в этой зоне в салоне придется заплатить от 350 до 450 гривен.

Эти процедуры болезненны, но дают долгий эффект (от 3 до 4 недель), в то время как к бритью придется прибегать ежедневно.

На приобретение электрического депилятора придется потратить от 500 до 3 тысяч гривен, однако такой способ удаления волос не подойдет людям с чувствительной кожей. В основе прибора – множество маленьких пинцетов, которые вырывают волоски, накручивая их на вращающийся механизм. Для достижения результата каждую зону необходимо «обрабатывать» несколько раз.

ЭПИЛЯЦИЯ – это способ радикального удаления волоса вместе с волосяной луковицей при помощи химического или физического воздействия. Результатом эпиляции становится абсолютно гладкая кожа, на которой волосы не вырастут в течение нескольких лет (от 3 до 6).

К этому методу относятся: электроэпиляция (удаление волос при помощи электрического тока), лазерная эпиляция (разрушение волосяной луковицы лазерным лучом); фотоэпиляция (разрушение волосяных фолликул при помощи немонохромного света).

ЦЕНА. Стоимость электроэпиляции в Украине колеблется от 5 до 15 гривен за минуту воздействия аппарата. В среднем, для удаления нежелательных волос, например, на ногах, потребуется 10-12 процедур длительностью от 60 до 180 минут.

Лазерная эпиляция той же зоны обойдется в среднем в 1200 гривен за сеанс. Для достижения максимального эффекта потребуется не менее 5 сеансов, хотя индивидуальное время сможет рассчитать только специалист после предварительного осмотра. В отличие от электроэпиляции, удаление волос при помощи лазера абсолютно безболезненно.

Принцип удаления волос при помощи фотоэпиляции практически аналогичен лазеру, однако есть существенная разница в стоимости процедур. Один сеанс фотоэпиляции ног обойдется клиенту в среднем в 1200 гривен. Для достижения необходимого результата может понадобиться 3-5 сеансов.

Так как во время эпиляции происходит разрушение волосяного фолликула, иногда ее сравнивают с оперативным вмешательством. А потому процедуры эпиляции проводятся только в косметологических кабинетах.

Несмотря на высокую стоимость эпиляции, в долгосрочной перспективе эти способы избавления от лишних волос могут оказаться более выгодными благодаря дальнейшей экономии времени и средств на различные процедуры по удалению волос.

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