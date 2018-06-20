|В Харькове активисты посадили в мусорный бак заместителя мэра
|20.06.2018 16:02
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В среду, 20 июня, в Харькове произошли столкновения между работниками муниципальной охраны и активистами перед началом сессии городского совета. Об этом сообщает УНИАН.
В ходе столкновений неизвестные распылили слезоточивый газ и зажгли файеры. До начала заседания в здание городского совета вошли харьковские ультрас, представители "Национальных дружин" и "Антикоррупционного блока ветеранов АТО". Они зажгли файеры на первом и втором этажах.
видео столкновения на своей странице в
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