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Супрун призвала разрушать миф, что гомосексуальность является болезнью
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20.06.2018 16:02
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Сексуальная ориентация человека формируется еще до его рождения,
подчеркнула и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Ученые пришли к выводу, что гомосексуальность не является
болезнью, еще в прошлом веке, отметила Супрун Фото: Міністерство
охорони здоров'я України / Facebook "В первой половине ХХ-го века
гомосексуальность считалась психическим расстройством, которое
лечили. Часто очень жестокими и унизительными методами, как
электрическая шоковая терапия и принудительные свидания с
женщинами. Излишне говорить, что это оказалось совершенно
неэффективным", – отметила она.Супрун добавила, что во второй
половине прошлого века ученые провели ряд исследований и пришли к
выводу, что гомосексуальность не является болезнью."Гомосексуальное
поведение встречается у 1500 видов животных – от насекомых до
млекопитающих, а сексуальная ориентация человека формируется не
из-за его образа жизни, окружения или характера, а еще до его
рождения. В 1992 году Всемирная организация здравоохранения
официально вычеркнула гомосексуальность из международной
классификации болезней (МКБ-10)", – добавила и.о. министра.Супрун
подчеркнула, что ученые до сих пор исследуют природу
гомосексуальности.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/videos/2104331036518119/
В июне – июле по всему миру проходят марши за права
ЛГБТ-сообщества. 17 июня аналогичное шествие – Марш равенства
– прошло в Киеве. За два дня до ЛГБТ-прайда народный депутат
Украины от Блока Петра Порошенко Олег Барна зарегистрировал в
Верховной Раде законопроект, которым предложил ввести штрафы за
публичное проявление сексуальной ориентации, а его коллега из
фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук 19 июня потребовал
отозвать посла США в Украине Мари Йованович из-за ее участия в
Марше равенства.
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