Сексуальная ориентация человека формируется еще до его рождения, подчеркнула и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Ученые пришли к выводу, что гомосексуальность не является болезнью, еще в прошлом веке, отметила Супрун Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook "В первой половине ХХ-го века гомосексуальность считалась психическим расстройством, которое лечили. Часто очень жестокими и унизительными методами, как электрическая шоковая терапия и принудительные свидания с женщинами. Излишне говорить, что это оказалось совершенно неэффективным", – отметила она.Супрун добавила, что во второй половине прошлого века ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что гомосексуальность не является болезнью."Гомосексуальное поведение встречается у 1500 видов животных – от насекомых до млекопитающих, а сексуальная ориентация человека формируется не из-за его образа жизни, окружения или характера, а еще до его рождения. В 1992 году Всемирная организация здравоохранения официально вычеркнула гомосексуальность из международной классификации болезней (МКБ-10)", – добавила и.о. министра.Супрун подчеркнула, что ученые до сих пор исследуют природу гомосексуальности. https://www.facebook.com/ulanasuprun/videos/2104331036518119/ В июне – июле по всему миру проходят марши за права ЛГБТ-сообщества. 17 июня аналогичное шествие – Марш равенства – прошло в Киеве. За два дня до ЛГБТ-прайда народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Олег Барна зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предложил ввести штрафы за публичное проявление сексуальной ориентации, а его коллега из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук 19 июня потребовал отозвать посла США в Украине Мари Йованович из-за ее участия в Марше равенства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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