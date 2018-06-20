На пищевые потребности украинцам хватает пятой части собранной пшеницы, а недобора зерна в Украине не предвидится. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Виктор Шеремета, передает со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"Хочу снять все опасения наших соотечественников, что в Украине может быть недобор зерна, в частности, пшеницы. Мы сегодня собираем столько зерна, что нам для внутреннего потребления хлеба хватает 5-й части, а все остальное зерно мы экспортируем, кормим весь мир. Мы сегодня собираем и будем собирать не менее 60-ти млн тонн зерна", - отметил Шеремета.

Он уточнил, что уже сейчас производители-аграрии просчитывают вопросы сбыта нового урожая и проведения осенне-полевых работ.

Напомним, в Украине в этом году урожай озимой пшеницы будет меньше на 8-10% от прошлогоднего из-за засухи и будет на уровне 23,5 млн тонн.

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