В Киеве 1 января около 23:00 на пересечении улиц Институтской и Крещатик столкнулись два легковых автомобиля.

Об этом сообщает «Информатор».

«Произошло лобовое столкновение с опрокидыванием. Audi ехала с Бессарабской площади, а Ford Focus — с Европейской площади. Как так случилось — неизвестно», — отметил инспектор патрульной полиции Владимир Матвиенко.

Также отмечается, что после удара Audi перевернулась и оказалась на крыше.

При этом по информации очевидцев, Ford двигался не с Европейской площади, а со стороны улицы Михайловской, и на горевший для Audi зеленый свет, тот не пропустил ее.

Сам же водитель опрокинутой машины из-за шока не помнит, с какой стороны ехал Ford.

В результате ДТП пострадала пассажирка Audi, ее с сотрясением головного мозга госпитализировали. У водителя перевернутого автомобиля — небольшая травма ноги.

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