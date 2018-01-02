|В центре Киева произошло масштабное ДТП с опрокидыванием, обошлось без жертв (фото, видео)
|02.01.2018 10:50
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В Киеве 1 января около 23:00 на пересечении улиц Институтской и Крещатик столкнулись два легковых автомобиля.
Об этом сообщает «Информатор».
«Произошло лобовое столкновение с опрокидыванием. Audi ехала с Бессарабской площади, а Ford Focus — с Европейской площади. Как так случилось — неизвестно», — отметил инспектор патрульной полиции Владимир Матвиенко.
Также отмечается, что после удара Audi перевернулась и оказалась на крыше.
При этом по информации очевидцев, Ford двигался не с Европейской площади, а со стороны улицы Михайловской, и на горевший для Audi зеленый свет, тот не пропустил ее.
Сам же водитель опрокинутой машины из-за шока не помнит, с какой стороны ехал Ford.
В результате ДТП пострадала пассажирка Audi, ее с сотрясением головного мозга госпитализировали. У водителя перевернутого автомобиля — небольшая травма ноги.
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