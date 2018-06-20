В этом году в Украине действуют специальные условия выхода на пенсию. Средняя выплата на данный момент – только 2,5 тыс. грн. Но и для такой пенсии придется работать 35 лет и получать больше средней зарплаты. На действительно обеспеченную старость могут рассчитывать судьи. Они имеют право на 80% своей привычной зарплаты на «заслуженном отдыхе».

Как посчитать будущую пенсию

Рассчитывать на доступную пенсию с зарплатой ниже средней не стоит. Даже с 45 годами стажа, но с официальной минимальной зарплатой, украинцы могут претендовать только на минимальную пенсию. 2018-й – подготовительный перед реформой. В это время действуют особые правила подсчета пенсий, а уже в следующем году они изменятся.

Согласно закону, в формуле расчета выплаты учитывается средняя по стране зарплата за 3 прошедших года. В этом году правительство приняло решение в качестве исключения считать среднюю зарплату за 2 года. Поэтому те, кто выходит на заслуженный отдых в этом году, окажутся в более выгодных условиях. Формула расчета пенсий состоит только лишь из трех показателей: средняя зарплата в стране, собственная зарплата и стаж. Так, подсчитывая пенсию, работники ПФУ умножают среднюю зарплату по стране за три года (в 2018-м – за 2 года), коэффициент собственной зарплаты (свою зарплату разделить на среднюю), стаж в годах и 1%. Полученная сумма – расчетный размер пенсии. Если он ниже минимальной, то ее повышают до прожиточного минимума для нетрудоспособных (1435 грн).

В формуле есть и свои нюансы. Так, средняя зарплата, которую публикует Государственная служба статистики, и цифра, которую использует Пенсионный фонд, отличаются. По последним данным ПФУ средняя зарплата в Украине составляет 7434,6 грн, а по данным Госстата — 8480 грн. Чтобы определить коэффициент собственной заработной платы, нужно разделить свой доход на средний по стране. К примеру, если заработная плата всегда находится на уровне средней, то коэффициент составит 1. Если заработная плата примерно в два раза выше (то есть около 15 тыс. грн), то коэффициент – 2.

Для примера рассчитаем ориентировочный размер пенсии для украинца, который зарабатывает 7,5 тыс. грн и отработал 35 лет. По правилам 2018 года размер его выплаты посчитают как: 5302,8 грн (средняя зарплата за 2 прошедших года) * 1 (соотношение средней зарплаты и собственной) * 35 * 1%. В результате пенсия составит около 1856 грн. Стоит отметить, что если бы в этом году не действовали «эксклюзивные правила», то этот же пенсионер получил выплату в размере 1640 грн (с учетом средней зарплаты за 3, а не 2 года). То есть примерно на 200 грн меньше.

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Уже в следующем году украинцам в формуле расчета будут учитывать среднюю зарплату за 3 года. В результате условия выхода на пенсию ухудшатся. Как пояснили в Министерстве социальной политики, с учетом, что вырастут средние зарплаты, размер выплат не станет меньше.

Какую пенсию и когда получу

Начиная с этого года в Украине постепенно увеличивается требование для выхода на пенсию в 60 лет. Ежегодно норма стажа будет расти на 12 месяцев. Если не выполнить норму – пенсионный возраст увеличивается. В результате в 2028-м все, у кого от 15 до 25 лет стажа, будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, от 25 до 35 лет – в 63, а от 35 лет стажа – в 60. В результате 45% 60-летних украинцев в 2028-м вынуждены будут продолжить работать как минимум до 63 или 65 лет.

А вот размер пенсии определят индивидуально. Для примера журналистыподсчитали, какую пенсию в этом году могут получить продавцы, учителя, медики, работники IT, курьеры и судьи. При расчетах использовались официальные данные о средней заработной плате и полный рабочий стаж.

В среднем украинские пенсионеры получают на заслуженном отдыхе 2,5 тыс. грн. Чтобы получить пенсию на уровне средней при 35 годах стажа, нужно официально зарабатывать около 10 тыс. грн. Соответственно, на заслуженном отдыхе можно будет получить только лишь 25% привычного заработка. Согласно стандартам Международной организации труда, «нормальной» считается пенсия в размере 40% привычного заработка, а «высокой» — 60%. Украинцы с минимальной зарплатой в 3273 грн могут претендовать на пенсию в размере 1489 грн, при условии, если отработали как минимум 35 лет.

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