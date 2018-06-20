Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой инициировать прощение украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России «за терроризм».

Об этом она написала на своей странице в , пишет издание Левый Берег.

«Обратилась к уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой помогать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к Президенту РФ», — сообщила Денисова.

В своем обращении она отметила, что у украинских властей нет никакой информации о состоянии здоровья Сенцова, и это вызывает глубокую обеспокоенность.

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