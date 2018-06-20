Украина в течение ближайших пяти лет должна вернуть кредиторам 33 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время представления отчета правительства за 2017 года на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, сообщает ГОРДОН.

"Только в этом году мы должны потратить 130 миллиардов гривен, чтобы обслуживать долги. Это 5 миллиардов долларов, это почти бюджет оборонки и безопасности. За следующие пять лет мы должны выплатить 33 миллиарда долларов без обслуживания", - отметил Гройсман.

Он также подчеркнул, что это очень серьезные ресурсы, "которые ложатся бременем на украинскую экономику, на украинский бюджет и сдерживают нас в повышении социальных стандартов, в модернизации Украины".

Вместе с тем премьер отметил, что страна нуждается во внешних заимствованиях.

"Мы понимаем, что есть ряд условий, которые мы должны выполнять, чтобы иметь доступ к цивилизованным рынкам, которые нам будут доверять", - заявил Гройсман.

Как сообщал svodka.net ранее, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина должна Содружеству Независимых Государств более 300 миллионов рублей в качестве вкладов .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира