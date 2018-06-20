Порой в наши сновидения приходят умершие родственники, пишет со ссылкой на и .

Такие сны всегда предвещают какие-то серьезные события. Но не следует сильно беспокоиться! Очень часто приход таких "гостей" сулит удачу и успех.

Более того, если человек ушел из жизни недавно и вы все еще переживаете его смерть, часто думаете о нем, такие сны лишь отражают ваши мысли. В них нет никакого подтекста.

В остальных случаях следует подумать - к чему такое может сниться. Согласно, обычно человек видит во сне что-нибудь подобное:

Покойный чаще только является таким, как и при жизни, хотя выглядит моложе и имеет более здоровый вид.

Он дает знать живым, что с ним все хорошо. При этом не говорит ни слова, сообщение передается телепатически.

Такие сны очень похожи на реальность, после пробуждения человек помнит все в мельчайших деталях.

Вот по каким причинам умершие родственники посещают вас во сне:

Покойный хочет попросить прощения или решить проблему, которая беспокоила его при жизни.

Он предупреждает о чем-то, дает совет или выступает в роли защитника.

Покойный приходит, чтобы показать вам, что есть жизнь после смерти.

Он хочет, чтобы вы знали - с ним все в порядке, он в безопасности.

Помните: если во сне умерший предстаёт живым и здоровым и даёт вам какие-то указания или советы, к ним непременно следует прислушаться. Они помогут развеять душевные тревоги и сомнения, уладить конфликты, разрешить проблемы.

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