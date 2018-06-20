|Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
|20.06.2018 16:14
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Порой в наши сновидения приходят умершие родственники, пишет со ссылкой на и .
Такие сны всегда предвещают какие-то серьезные события. Но не следует сильно беспокоиться! Очень часто приход таких "гостей" сулит удачу и успех.
Более того, если человек ушел из жизни недавно и вы все еще переживаете его смерть, часто думаете о нем, такие сны лишь отражают ваши мысли. В них нет никакого подтекста.
В остальных случаях следует подумать - к чему такое может сниться. Согласно, обычно человек видит во сне что-нибудь подобное:
Вот по каким причинам умершие родственники посещают вас во сне:
Помните: если во сне умерший предстаёт живым и здоровым и даёт вам какие-то указания или советы, к ним непременно следует прислушаться. Они помогут развеять душевные тревоги и сомнения, уладить конфликты, разрешить проблемы.