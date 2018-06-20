Победу сборной Португалии над Марокко в матче чемпионата мира по
футболу принес точный удар Криштиану Роналду. Португалия выиграла
благодаря удару Роналду Фото: ЕРА Матч проходил в Москве.Победу
португальской команде принес точный удар головой нападающего
Криштиану Роналду на 4-й минуте поединка. Это четвертый мяч,
забитый португальцем в двух матчах ЧМ 2018.Согласно статистике
поединка, больше мячом владели марокканцы – 53%.После двух
туров Португалия набрала четыре очка и минимум до завершения матча
Иран – Испания будет лидером группы В. У Марокко очков нет.
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