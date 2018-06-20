Победу сборной Португалии над Марокко в матче чемпионата мира по футболу принес точный удар Криштиану Роналду. Португалия выиграла благодаря удару Роналду Фото: ЕРА Матч проходил в Москве.Победу португальской команде принес точный удар головой нападающего Криштиану Роналду на 4-й минуте поединка. Это четвертый мяч, забитый португальцем в двух матчах ЧМ 2018.Согласно статистике поединка, больше мячом владели марокканцы – 53%.После двух туров Португалия набрала четыре очка и минимум до завершения матча Иран – Испания будет лидером группы В. У Марокко очков нет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки роналду марокко удар точный группы Теги: спорт