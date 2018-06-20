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На чемпионате мира по футболу Португалия обыграла Марокко
20.06.2018 16:20
Победу сборной Португалии над Марокко в матче чемпионата мира по футболу принес точный удар Криштиану Роналду. Португалия выиграла благодаря удару Роналду Фото: ЕРА Матч проходил в Москве.Победу португальской команде принес точный удар головой нападающего Криштиану Роналду на 4-й минуте поединка. Это четвертый мяч, забитый португальцем в двух матчах ЧМ 2018.Согласно статистике поединка, больше мячом владели марокканцы – 53%.После двух туров Португалия набрала четыре очка и минимум до завершения матча Иран – Испания будет лидером группы В. У Марокко очков нет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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