Особо внимательные читатели заметили, что в последнее время я немало внимания уделял непростым взаимоотношениям США и нефтяного картеля ОПЕК. Ну, как США, в первую очередь Дональда Трампа, считающего, что картель искусственно завышает цены на нефть (и это правда). При этом Вашингтон обращался к данной организации с предложением увеличения добычи черного золота, но без существенных успехов. В общем, ОПЕК доигралась…

Конгресс США достал из дальнего угла законопроект «Против картелей по производству и экспорту нефти», который пользуется всеобщей поддержкой как в Сенате так и Конгрессе, но ни разу не удостаивался подписи президента.

Согласно этому законопроекту, на ОПЕК распространяются все эффекты антимонопольного “Акта Шермана”, а любые договоренности внутри организации, вредящие США, объявляются вне закона. Это позволит Вашингтону подавать в суд на членов картеля, а иностранные правительства лишаются иммунитета в органах правосудия США.

На сегодняшний день законопроект был рассмотрен юридическим комитетом палаты представителей и отправляется в путь по кабинетам Капитолия. Хотя, долго он там не задержится, ведь в отличие от Джорджа Буша и Барака Обамы, Дональд Трамп обеими руками за данный законопроект.

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