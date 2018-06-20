"Богачи" понаехали: в сети показали новое фото из Крыма По теме: Пользователи сети обсуждают свежее фото пляжа в оккупированном Россией Крыму, где не сильно пользуется спросом услуга аренды лежаков. Соответствующее фото пляжа в Судаке публикует в своем блогер RoksolanaToday&Крым, передает . "Тут три варианта. Либо потратились на дорогие номера. Либо дорогая еда. Либо просто Жлобы)", "местные+понаехи(считают себя местными).Еще немного нищебродов", "богачи из расии понаехали", "Лежаки - это стереотип навязанный ге*ропой и пиндосами, настоящий скрепный крымчанин никогда не ляжет на буржуйские лежаки", "Ого! Штук 50)", "Люди ходят на курорте по Магнитам, ищут одноразовую еду подешевле (не по 12 ₽, а по 11 ₽ за вермишель в пакете) и потом её жрут. Какие лежаки, когда они два дня на эти 150 руб. жить будут?", - пишут в комментариях под фото.











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