Medoff расшифрует горизонты вкуса и возможностей. Водочный бренд запустил работу специального сайта MedoffCocktails, который "рассказывает" об изысканных коктейлях по рецептам из разных уголков мира, передает

Импровизированное путешествие континентами на портале MedoffCocktails позволяет пользователю посетить различные страны и ознакомиться с алкогольными коктейлями, которые там изобрели или которые там являются самыми популярными.

Рецепт каждого отдельного коктейля тоже доступен. А то, как правильно его приготовить, можно увидеть воочию на умышленно созданном YouTube-канале.

Напомним, как писал Coca-Cola запустила в продажу алкогольный коктейль.

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