Московский городской суд даст ответ о возможности посещения представителями Украины заключенного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко 21 июня в 9.00, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сущенко задержали в России в сентябре 2016 года Фото: ЕРА Она добавила, что ответ ей пообещали предоставить 21 июня в 9.00. https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1980859995320073 9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Денисова сообщала, что 18 июня она получила дозволение на посещение Сущенко, но к журналисту ее так и не пустили.Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова заявила, что согласие на посещение Сущенко действительно было выдано, но потом его отозвали из-за того, что Денисова и ее коллеги неправильно указали свои должности в заявлении.Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против него открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме.Обвинение просило приговорить журналиста к 14 годам колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный приговор.4 июня суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня адвокаты Сущенко обжаловали приговор. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что сущенко июня денисова журналиста Теги: война в украине