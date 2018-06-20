|Тигр в небе: у "Шахтера" появился свой самолет
|20.06.2018 16:30
|
и новая украинская авиакомпания SkyUp заключили двухлетний партнерский договор.
Клуб вскоре получит в свое распоряжение самолет в фирменной оранжево-черной ливрее, сообщает со ссылкой на .
Два года все внутренние перелеты Шахтера будут осуществляться на этом самолете. Часть полетов за границу, вероятно, тоже.
Авиакомпания SkyUp начала полеты в начале этого месяца и позиционирует себя как украинский лоу-кост перевозчик. Пока обслуживает только чартерные рейсы, но вскоре планирует начать летать и по регулярным, включая внутренние украинские.
Компания уже получила дозволение летать по 55 маршрутам, а также заказала пять 737 MAX прямо с завода.
получил самолет 737-700 в фирменных оранжево-черных цветах.
Базироваться SkyUp будет в аэропорту "", более известный как "Жуляны".