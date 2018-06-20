|Антикоррупционные организации в суде будут обжаловать назначение Жебривского аудитором НАБУ
|20.06.2018 16:31
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В "Центре противодействия коррупции" назначение Жебривского считают политическимАнтикоррупционные организации планируют обжаловать в суде назначение экс-главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ.
Фото: nv.ua
Об этом рассказала член правления организации "Центр противодействия коррупции" Александра Устинова, сообщает "Общественное радио".
По ее словам, в Конституции Украины прописано, что аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных органах и судах за рубежом или в международных организациях. Устинова говорит, что во всех официальных биографиях Жебривского такой информаии нет.
"Это означает, что его назначили с нарушением закона о НАБУ, и такое назначение подлежит обжалованию в суде, что мы и будем делать вместе с другими антикоррупционными организациями", - пояснила она.
По словам Александры Устиновой, это политическое назначение, поскольку Жебровский входил в состав политической силы президента, именно Петр Порошенко назначал его на должность главы Донетчины.
"Все идет к тому, чтобы к концу лета иметь отрицательно аудит, и уже в начале осени поставить в Раде на голосование вопрос о снятии Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро", - считает Устинова.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ.
Председатель НАБУ Артем Сытник заявил, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины не отвечает критериям положений закона о бюро.