В "Центре противодействия коррупции" назначение Жебривского считают политическим

Об этом рассказала член правления организации "Центр противодействия коррупции" Александра Устинова, сообщает "Общественное радио".

По ее словам, в Конституции Украины прописано, что аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных органах и судах за рубежом или в международных организациях. Устинова говорит, что во всех официальных биографиях Жебривского такой информаии нет.

"Это означает, что его назначили с нарушением закона о НАБУ, и такое назначение подлежит обжалованию в суде, что мы и будем делать вместе с другими антикоррупционными организациями" , - пояснила она.

По словам Александры Устиновой, это политическое назначение, поскольку Жебровский входил в состав политической силы президента, именно Петр Порошенко назначал его на должность главы Донетчины.

"Все идет к тому, чтобы к концу лета иметь отрицательно аудит, и уже в начале осени поставить в Раде на голосование вопрос о снятии Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро" , - считает Устинова.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ .