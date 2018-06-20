|АМКУ должен более эффективно бороться с монополиями - Гройсман
|20.06.2018 16:33
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Антимонопольный комитет Украины должен более эффективно бороться с монополиями. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время отчета правительства за 2017 в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, передает
"Антимонопольный комитет - независимая структура. Я ценю их
независимость и уважаю. Но хочу сказать, что роль АМКУ в борьбе с
монополиями, которые тоже сдерживают экономический рост, должна
быть более эффективной", - подчеркнул он.