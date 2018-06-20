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Ягланд заявил, что готов подать прошение на помилование Сенцова
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20.06.2018 16:36
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Украинского политзаключенного Олега Сенцова следует помиловать по
гуманитарным причинам, считает генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд. Ягланд: Считаю, что господин Сенцов должен быть
освобожден Фото: ЕРА "Я считаю, что господин Сенцов должен быть
освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по
гуманитарным причинам", – сказал он.Ягланд пообещал в случае
необходимости "с удовольствием" подать прошение на прощение Сенцова
на основании Европейской конвенции по правам человека.19 июня к
Ягланду с просьбой помогать освобождению украинских
политзаключенных из российских тюрем обратились глава украинской
делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от Блока
Петра Порошенко Владимир Арьев и первый вице-спикер Верховной Рады
Ирина Геращенко.Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил
с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры
договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят
заключенных граждан.19 июня уполномоченный Верховной Рады по правам
человека Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне
договоренности с Москальковой о синхронном посещении Сенцова и
руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не
выполнены.В этот день российские деятели искусств обратились к
Путину с просьбой помиловать Сенцова.Под обращением подписались 12
человек, в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел
Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей
Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан
Хаматова, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Спикер Кремля
Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена
процедура, которая инициируется самим осужденным".Первый
вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила мнение,
что украинский режиссер не будет просить Путина о
помиловании.
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