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Аваков хочет снова ввести уголовную ответственность за контрабанду
20.06.2018 16:39
Аваков хочет снова ввести уголовную ответственность за контрабанду
Такие действия позволят пополнить бюджет еще на 70-100 миллиардов гривен
Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительство внести законопроект об уголовной ответственности за контрабанду на рассмотрение Верховной Рады.
Аваков хочет снова ввести уголовную ответственность за контрабанду Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Об этом он сказал в среду во время заседания Кабинета министров, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, ранее в украинском законодательстве была соответствующая статья, но во времена президентства Виктора Януковича она была декриминализирована.

Он отметил, что сейчас согласован механизм комплексных мероприятий с привлечением специалистов Департамента защиты экономики НПУ, Государственной фискальной службы, Генеральной прокуратуры и СБУ.

"Уже завтра мы планируем начать "давление" на контрабандную среду, чтобы привлечь дополнительные средства в государственный бюджет", -сказал Аваков.

По его подсчетам, подобные действия позволят пополнить бюджет еще на 70-100 миллиардов гривен.

Аваков пообещал, что будет держать "жесткую позицию" по контрабанде и всех причастных, даже если это будут люди "с высоких кабинетов" Администрации президента, правительства и т.д.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил стратегию борьбы с контрабандой на заседании правительства 20 июня.

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