Оперативники НПУ в Житомирской и Львовской областях задержали граждан Азербайджана, причастных к разбойному нападению. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает

“19 июня работники полиции в Житомирской области задержали трех злоумышленников, а четвертого — сегодня, 20 июня, во Львовской области. Все они являются гражданами Азербайджана в возрасте 36-50 лет, которые нелегально находятся на территории Украины”, - говорится в сообщении.

Ранее в тот же день в Бродовское отделение полиции 19 июня поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлены жители района — 59-летний мужчина с “открытой черепно-мозговой травмой” и 66-летняя женщина с диагнозом “закрытая черепно-мозговая травма, раны головы”.

Полицейские установили, что пострадавшие получили телесные повреждения по месту жительства. Накануне около 23.00 в дом женщины ворвались неизвестные и ударили ее металлической планкой по голове, после чего она упала и сымитировала потерю сознания. Злоумышленники начали рыскать в доме и, прихватив с собой четыре золотых кольца, деньги в сумме 10 тысяч гривен и 500 долларов США, а также телевизор “Самсунг”, покинули дом. Впоследствии женщина выбежала во двор и обнаружила своего сожителя с окровавленной головой, который лежал на земле, а его руки были связаны скотчем.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские немедленно начали оперативно-розыскные мероприятия, ориентирование по злоумышленникам было разослано всем подразделениям полиции Украины. Сейчас проверяется их причастность к совершению других преступлений. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал в Киеве ночью 20 июня произошел стрельба с участием граждан Азербайджана. В результате столкновения пострадал 32-летний иностранец.

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