20 июня члены Кабинета Министров Украины отчитались о своей работе
в 2017 году перед комитетом Верховной Рады по вопросам
экономической политики. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Теперь отчет правительства должна заслушать
Верховная Рада на пленарном заседании Фото: kmu.gov.ua Решение
депутаты приняли единогласно. На заседании комитета
присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром
Владимиром Гройсманом. Они отчитались о работе
Кабмина.Правительство направило отчет о своей работе в
2017 году в Верховную Раду 14 февраля 2018
года.Согласно закону "О регламенте Верховной Рады",
Кабмин подает отчет в 45-дневный срок после завершения календарного
года. Отчет должны заслушать на заседании парламента. После
заслушивания отчета депутаты его обсуждают, а затем Рада принимает
соответствующее постановление. Если деятельность Кабмина будет
признана неудовлетворительной, парламент, в соответствии
со ст. 87 Конституции Украины, может принять резолюцию о
недоверии Кабмину.
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