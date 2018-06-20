20 июня члены Кабинета Министров Украины отчитались о своей работе в 2017 году перед комитетом Верховной Рады по вопросам экономической политики. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Теперь отчет правительства должна заслушать Верховная Рада на пленарном заседании Фото: kmu.gov.ua Решение депутаты приняли единогласно. На заседании комитета присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Они отчитались о работе Кабмина.Правительство направило отчет о своей работе в 2017 году в Верховную Раду 14 февраля 2018 года.Согласно закону "О регламенте Верховной Рады", Кабмин подает отчет в 45-дневный срок после завершения календарного года. Отчет должны заслушать на заседании парламента. После заслушивания отчета депутаты его обсуждают, а затем Рада принимает соответствующее постановление. Если деятельность Кабмина будет признана неудовлетворительной, парламент, в соответствии со ст. 87 Конституции Украины, может принять резолюцию о недоверии Кабмину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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