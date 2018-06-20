|Сытник о назначении Жебривского аудитором НАБУ: Он не отвечает критериям
|20.06.2018 16:45
|
Назначение Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины не отвечает критериям положений закона о бюро. Соответствующее заявление сделал глава НАБУ Артем Сытник.
"Он (Павел Жебрвский, - ред.) не соответствует критериям, определенным статьей 26 закона о НАБУ", - отметил Сытник.
Стоит отметить, что согласно этой статье, аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов. Президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.
По словам Сытника, у Жебривского отсутствует международный опыт.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира