Назначение Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины не отвечает критериям положений закона о бюро. Соответствующее заявление сделал глава НАБУ Артем Сытник. "Он (Павел Жебрвский, - ред.) не соответствует критериям, определенным статьей 26 закона о НАБУ", - отметил Сытник. Стоит отметить, что согласно этой статье, аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов. Президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию. По словам Сытника, у Жебривского отсутствует международный опыт. Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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