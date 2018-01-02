В 2018 году планируется создать почти 35 тыс. мест в детсадах. Соответствующие показатели заложены в утвержденном Кабмином плане преодоления очереди в дошкольные учебные заведения до 2020 года, передает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"В 2018 году органы местного самоуправления планируют создать 34,9 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях", - сообщили в министерстве.

"Увеличение количества мест будет происходить благодаря 8 различным подходам. Первое - это открытие 77 новых дошкольных учебных заведений и создание дополнительных 7 тыс. 430 мест. Еще 4 тыс. 135 мест будет создано за счет открытия учебно-практических комплексов", - говорится в сообщении.

В 2018 году, как сообщается, также запланировано открытие 15 частных дошкольных учебных заведений, где смогут учиться 718 детей. Отдельно предусматривается проведение реконструкции 110 дошкольных учебных заведений, что позволит создать дополнительные 6 тыс. 226 мест.

"На 55 заведений, которые использовались не по назначению, ждет восстановление, в них смогут прийти 5 тыс. 500 дошкольников. Чуть больше 2 тыс. мест будет создано за счет открытия ДУЗ в приспособленных помещениях, кроме этого будет открыто 415 дополнительных групп, где смогут учиться более 8 тыс. детей. Еще почти 550 мест будет создано за счет других путей решения проблемы", - сказано в сообщении.

Напомним, в очереди на места в детских садах остается почти 47 тыс. детей.

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