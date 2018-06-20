Поднаторевшее в судебных баталиях руководство НАК «Нафтогаз» дает втянуть себя в позиционные бои на политическом поле. И тут молодежь из НАКа проигрывает матерым аппаратчикам и депутатам из Киеврады «всухую». Просто потому что на стороне последних играет время, а затягивать любой процесс они мастера. Цугцванг и цейтнот – команда Коболева попадает сразу в две ловушки. Ну а жертвами этой интриги будут киевляне. Не потому что виноваты – потому что так безуспешно совпало.

Напомню, сегодня треть Киева сидит без горячей воды. Треть, друзья. Это, если не верить официальной статистике, а смотреть на реальную картину со всеми без регистрации – миллион человек. Минимум. Греют воду в тазиках, чтобы искупать детей. Ждут решения конфликта. Но на них большим игрокам, в принципе, плевать. Так что будут греть и дальше. А потом им отключат свет. В августе. А в октябре не включат отопление. Но уже не трети киевлян, а всем. Включая школы, больницы и вообще – без исключений. Хватит комфорак на плитах нагреть воду для купания, мытья посуды и прогреть квартиру? А сети выдержат. В общем, перспективы очень тревожные. Политика тем и отличается от обычных шахмат, что многих заставляют играть без учета желания.

Тут, конечно, та еще война нервов. Чиновники в КГГА ждут, когда Коболев испугается и спасует, в Нафтогазе уверены в своей позиции и не боятся суда. Потому что по закону как раз «Нафтогаз» выигрывает с очень большой долей вероятности. Статья 22 Закона Украины «О теплоснабжении» практически не дает чиновникам и депутатам «Киеврады» шансов на честную победу. Но, победа бывает разной. Бывает честной в результате правильной стратегии в переговорах, бывает честной в суде. А бывает и с помощью грязных методов.

Главное, победителей не судят. Во всяком случае тех победителей, которые победили оппонента в «войне нервов» и заставили его охотно пойти на капитуляцию. В случае с «Нафтогазом» это вообще чистый нокаут – поставлять газ «Киевтеплоэнерго» без договора противозаконно, а заключить договор без признания долга – чистый проигрыш. Вне зависимости от логики, закона, справедливости и решения суда. Нокаут и капитуляция. Другой вопрос, как заставить «Нафтогаз» на эту капитуляцию пойти? А вот тут на смену судебным искам и переговорам приходит политика в грязном виде. И киевляне в виде заложников. И в виде ресурса.

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Все немного блефуют, но настоящая война нервов не у чиновников, а у киевлян. У которых с апреля нет горячей воды. Но в августе на баланс «Киевтеплоэнерго» переходят ТЭС-5 и ТЭС-6. Они производят еще и электроэнергию, а у нового владельца КП «Киевтеплокоммунэнерго» нет газа от слова совсем. Что в результате? Очень просто – часть киевлян останется не только без горячей воды, но и без света. Теперь постарайтесь представить жизнь целого района без электричества и приплюсуйте к этому закрытие всех магазинов и киосков (без света нет холодильников и кассовых аппаратов, а налоговую проблемы предпринимателей не касаются). Маленький локальный апокалипсис в столице? Я вас умоляю, это даже не предварительные ласки – просто прелюдия.

Настоящая жесть начнется в октябре, когда всему Киеву не включат отопление. Вот это будет коммунальный коллапс, особенно когда в морозы начнут замерзать и лопаться трубы. Можно вспомнить похожую, но очень локальную катастрофу в Алчевске в свое время. А тут столица. По политическим факторам и масштабам с провинциальным городом в Луганской области вообще несопоставимо. Как думаете, кого в этой ситуации будет интересовать закон или ход судебного процесса НАК «Нафтогаз» против Киеврады? Замерзающих людей? Тех, кто месяц сидит без света? Да Коболева с командой вынесут из «Нафтогаза» под радостные крики толпы и тихое хихиканье матерых интриганов-чиновников из КГГА. Чистая победа нокаутом – какая разница, кто лидировал по очкам и теоретически был прав с точки зрения закона. Победителей не судят, а побежденным – горе.

На секунду вернемся к простым цифрам, из-за которых и завязался конфликт. В этом году истек срок договора аренды имущественного энергетического комплекса Киева между Киеврадой и Киевэнерго. Власть не стала продлевать договор, создав новое предприятие «Киевтеплоэнерго» и передав ему все имущество. Чиновников можно понять – это коммунальное предприятие может генерировать миллионы белого и черного нала в умелых руках. Но остались долги перед Нафтогазом. Сумма 4,8 млрд гривен, от которой можно отнять 1,1 млрд. задолженность госбюджета и 1,2 пени и штрафы. Остальное – долги частных неплательщиков. По закону и логике новое предприятие может и должно взять их на себя – выцарапывая денежку из госбюджета и взыскав долги с должников. По пеням и штрафам Нафтогаз давно дал понять, что готов к переговорам. И реструктуризации долга – не проблема. Отдадите, когда взыщете с должников. Было бы желание договариваться. Но его нет. А почему – вот главный вопрос.

Зачем договариваться, если оставшийся без света и без отопления Киев уже в октябре заставит власть погасить все спорные долги из государственного бюджета? И тогда можно будет чиновникам объявить себя защитниками интересов киевлян, включая злостных неплательщиков. Плюс массовые акции, прочий драйв, который сближает бюрократов с народом и создает иллюзию общности интересов. Бюджет выдержит. Коболеву создадут репутацию врага, да и не жалко совсем. Два последних тезиса выглядят сомнительными? Ну тогда добавьте в уравнение мягко говоря «очень сложные» отношения Коболева и Гройсмана. И умножьте на умение интриганов из Киеврады держать нос по ветру и извлекать максимум пользы из ситуации. А киевляне, что киевляне? Придется потерпеть ради интересов крупных игроков. Хотя все эти проблемы можно решить сегодня путем переговоров. А нужно было решить год назад, когда было принято решение о прекращении концессии. И никто из потребителей вообще не заметил бы смены оператора. Но приоритеты, такие приоритеты…

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