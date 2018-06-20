|Как платить в транспорте и не бесить людей: схема
|20.06.2018 16:46
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Фразу “передайте пожалуйста” в общественном транспорте слышал каждый. Не важно стоит человек или сидит, держит в руках младенца, тяжелые сумки или же просто ухватился за поручень - передать 5 гривен водителю он должен.
Отказавшийся проводить этот ритуал во славу забитым маршруткам сразу падает в глазах стоящих за ним людей.
Черновчанин Леонид Прокопчук создал схему правильной передачи денег в транспорте и поделился ею в , передает
Если маршрутка пустая, а перед вами сидят только несколько человек, то не ленитесь и отнесите деньги водителю самостоятельно.
Если маршрутка забита, то передавать деньги людям которые стоят - дурной тон. Передавайте тем, кто сидит.
Но учтите, чтобы деньги добрались до водителя, а тех, кому не хватило сидячего места вы не потревожили, отдавайте их сидящим на “парных” местах.