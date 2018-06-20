|Задержанный под Кабмином с автоматом Калашникова оказался 15-летним подростком, - СМИ
|20.06.2018 16:47
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Родители забрали его домойПравоохранительные органы отдали родителям 15-летнего подростка, которого задержали с автоматом Калашникова возле здания Кабинета Министров 19 июня.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишут "Украинские новости".
"Ему 15 лет, родители забрали домой", - сказал собеседник.
По факту обнаружения у него оружия открыто уголовное производство по статье 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса.
Мера пресечения ему пока не избиралась.
Напомним, 19 июня полиция задержала молодого человека в маске, бронежилете и с автоматом Калашникова возле Кабмина. Он направлялся в Верховную Раду.
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