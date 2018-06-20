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Задержанный под Кабмином с автоматом Калашникова оказался 15-летним подростком, - СМИ
20.06.2018 16:47
Задержанный под Кабмином с автоматом Калашникова оказался 15-летним подростком, - СМИ
Родители забрали его домой
Правоохранительные органы отдали родителям 15-летнего подростка, которого задержали с автоматом Калашникова возле здания Кабинета Министров 19 июня.
Задержанный под Кабмином с автоматом Калашникова оказался 15-летним подростком, - СМИ Фото: kyiv.npu.gov.ua

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишут "Украинские новости".

"Ему 15 лет, родители забрали домой", - сказал собеседник.

По факту обнаружения у него оружия открыто уголовное производство по статье 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса.

Мера пресечения ему пока не избиралась.

Напомним, 19 июня полиция задержала молодого человека в маске, бронежилете и с автоматом Калашникова возле КабминаОн направлялся в Верховную Раду.

  • У Кабмина задержали мужчину в бронежилете, маске и с оружием, - ФОТО
  • Под Радой пострадали восемь полицейских, - ОБНОВЛЕНО

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