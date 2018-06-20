Родители забрали его домой

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишут "Украинские новости".

"Ему 15 лет, родители забрали домой" , - сказал собеседник.

По факту обнаружения у него оружия открыто уголовное производство по статье 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса.

Мера пресечения ему пока не избиралась.