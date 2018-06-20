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Куринкова и Иглесиас обнародовали снимки своих детей
20.06.2018 16:52
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в микроблогах показали своих подросших детей-двойняшек. Курникова поделилась снимком своего ребенка Фото: annakournikova / Instagram

#Россия #worldcup2018 #GoRussia

Публикация от * Anna * Аня (@annakournikova) 14 Июн 2018 в 9:29 PDT
Подобную фотографию опубликовал и супруг Курниковой, певец Энрике Иглесиас.

#worldcup #spain #portugal

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 15 Июн 2018 в 12:50 PDT
Курникова и Иглесиас сопроводили посты хэштегом "Чемпионат мира".Курникова, родила двух близнецов 16 декабря. Новорожденным мальчику и девочке дали имена Николас и Люси.Курникова и Иглесиас познакомились на съемках клипа певца на песню Escape. Их роман длится более 15 лет

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