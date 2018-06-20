Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в микроблогах показали своих подросших детей-двойняшек. Курникова поделилась снимком своего ребенка Фото: annakournikova / Instagram #Россия #worldcup2018 #GoRussia Публикация от * Anna * Аня (@annakournikova) 14 Июн 2018 в 9:29 PDT Подобную фотографию опубликовал и супруг Курниковой, певец Энрике Иглесиас. #worldcup #spain #portugal Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 15 Июн 2018 в 12:50 PDT Курникова и Иглесиас сопроводили посты хэштегом "Чемпионат мира".Курникова, родила двух близнецов 16 декабря. Новорожденным мальчику и девочке дали имена Николас и Люси.Курникова и Иглесиас познакомились на съемках клипа певца на песню Escape. Их роман длится более 15 лет Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки курникова иглесиас анна #worldcup российская Теги: новости